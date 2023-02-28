Маск вернул статус самого богатого человека в мире 4 28.02.2023, 20:22

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Илон Маск

Дела компании Tesla снова пошли в гору.

Американский миллиардер Илон Маск вернул первое место в рейтинге самых богатых людей мира, после того, как ненадолго уступал его президенту Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернару Арно. Об этом 27 февраля сообщил

Bloomberg.

«51-летний Маск вошел в 2023 год с собственным капиталом в $137 млрд, став первым человеком, который когда-либо терял $200 млрд своего состояния», – отмечается в материале.

Сейчас, по данным рейтинга Bloomberg, состояние Маска составляет $187млрд, Арно – $185 млрд. На третьем месте Джефф Безос со $117 млрд.

Состояние Маска увеличилось благодаря 70-процентному росту курса акций Tesla в этом году. Курс вырос примерно на 100% своего внутридневного минимума 6 января.

«Инвесторы вновь делают ставки на рискованные акции роста на фоне признаков укрепления экономики и замедления темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Компания также выиграла от повышения спроса на свои электромобили после снижения цен на несколько моделей», – пояснили в Bloomberg.

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