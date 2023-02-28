Путин запретил россиянам использовать большинство иностранных слов 63 28.02.2023, 21:02

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Теперь в России нельзя будет использовать слово «президент».

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданам РФ в отдельных сферах запрещается употреблять абсолютное большинство иностранных слов.

Согласно нововведениям, в России теперь во всех установленных законом сферах запрещено употребление слов и выражений, которые «не соответствуют нормам литературного русского языка, включая нецензурную брань». В этот «запретный список» входят и слова иностранного происхождения, которые имеют альтернативу в русском языке.

При этом диктатор решил все же не полностью запрещать использование иностранных слов и допустил только те, которые не имеют аналогов.

Стоит заметить, что, например, согласно закону, теперь в России нельзя будет использовать термин «президент», поскольку его придумали в США.

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