Путин запретил россиянам использовать большинство иностранных слов

Путин запретил россиянам использовать большинство иностранных слов63
- 28.02.2023, 21:02
- 14,620
Теперь в России нельзя будет использовать слово «президент».
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданам РФ в отдельных сферах запрещается употреблять абсолютное большинство иностранных слов.
Согласно нововведениям, в России теперь во всех установленных законом сферах запрещено употребление слов и выражений, которые «не соответствуют нормам литературного русского языка, включая нецензурную брань». В этот «запретный список» входят и слова иностранного происхождения, которые имеют альтернативу в русском языке.
При этом диктатор решил все же не полностью запрещать использование иностранных слов и допустил только те, которые не имеют аналогов.
Стоит заметить, что, например, согласно закону, теперь в России нельзя будет использовать термин «президент», поскольку его придумали в США.