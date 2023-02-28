Стало известно, как будет проходить экзамен по истории Беларуси в 9 классе 3 28.02.2023, 21:11

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Школьников ждет два задания.

В конце этого учебного года 9-классников ждет четыре экзамена. К привычным белорусскому, русскому и математике, добавится еще история Беларуси, которую раньше сдавали в 11-м классе. Каждый билет будет содержать два задания — теоретическое и практическое. Информация об этом появилась на сайте Национального образовательного портала.

Список вопросов, которые ждут 9-классников на экзамене, уже опубликованы на Национальном образовательном портале. Всего их 25. В каждом ученикам предлагают по два задания — практическое и теоретическое.

— Первый вопрос билета направлен на то, чтобы проверить, как учащиеся усвоили важнейшие события истории Беларуси, которые изучали в VI-IX классах. Он предусматривает воспроизведение учебного материала, — говорится в методических рекомендациях.

Ответ на этот вопрос должен, например, включать описание указанных в теме фактов, объяснение причинно-следственных связей между ними, информацию о личностях, которые имели отношение к теме.

— Второй вопрос билета предусматривает выполнение практического задания. Оно направлено на то, чтобы проверить умения учащихся работать с разными источниками исторической информации: фрагментом документа, статьи, картой, схемой, таблицей и иными источниками, — перечислено в методических рекомендациях. — Отвечая на этот вопрос, школьникам нужно будет проанализировать три источника информации и выполнить четыре задания к ним.

Единые практические задания опубликуют на Национальном образовательном портале 25 мая.

Для подготовки к ответу учащимся отводится не более 30 минут.

Напомним, до 2015 года экзамен по истории Беларуси сдавали в 9 классе. Затем его перенесли в 11-й. С нынешнего учебного года вместо привычных испытаний выпускников школ ждет лишь два ЦЭ. Один по белорусскому или русскому языкам, второй — по предмету на выбор.

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