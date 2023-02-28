ВСУ показали, как уничтожают противника из дальнобойной системы М270 28.02.2023, 21:51

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Видеофакт.

Украинские военные постоянно защищают территорию Украины и уничтожают врага под Бахмутом, Креминной и Соледаром. В этот раз украинские бойцы использовали систему залпового огня М270.

Об этом пишет Charter97.org со ссылкой на Сухопутные войска.

На опубликованном видео бойцы расcказывают что данная установка сверхточная и ее боятся оккупанты. На вооружение украинских военных она попала из западных партнеров.

«Украинские Вооруженные Силы уже далеко не такие, как в начале 2022 года. Высокоточные американские установки М270 сменили старые советские ураганы и смерчи как бьют по площадям. А на замену старым бронированным машинам появились новенькие MaxxPro, Kirpi и многие другие», - сказано в сообщении.

M270 была смонтирована на гусеничной базе американской платформы Bradley. Однако главное ее отличие от реактивной системы HIMARS в том, что M270 способна выпустить в одном залпе вдвое больше ракет — не 6, а 12. Кроме этого, М270 успевает уехать с места вылета до того, как противник может открыть ответный огонь.

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