Зеленский собрал Ставку
- 28.02.2023, 22:07
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О чем говорилось на заседании.
Президент Украины Владимир Зеленский собрал во вторник, 28 февраля, заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента Украины.
Собравшиеся рассмотрели оперативную ситуацию на фронте и возможные действия войск РФ в ближайшее время. Об этом сообщили главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Члены Ставки обсудили и ход тренировок украинских военных за границей, потребности в численности военнослужащих и специальностей.
Также заслушали доклады о ситуации на Севере и Юге Украины от командующих оперативно-стратегической группировкой войск Север Сергея Наева и командующего ОСУВ Одесса Эдуарда Москалева.