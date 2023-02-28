«Литовские железные дороги» ужесточат контроль за грузами из Беларуси 28.02.2023, 22:14

Чтобы предотвратить обход санкций.

Грузовой оператор «Литовских железных дорог» (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) — LTG Cargo ужесточит контроль за перевозками грузов, следующих из Беларуси или в Калининградскую область, чтобы предотвратить обход санкций, сообщает DELFI.

Как сообщила LTG Cargo, с 1 марта все клиенты компании, перевозящие грузы из Беларуси или в Калининградскую область, должны будут предоставить дополнительную подробную информацию и документацию и повторно подать заявки на транспортировку из третьих стран.

«Возможные попытки бизнеса обойти международный санкционный контроль мы оцениваем крайне жестко и сделаем все, чтобы предотвратить это. Выявленные случаи мобилизовали весь коллектив компании — мы сотрудничаем с другими институтами, ответственными за санкционный контроль, мы начеку и готовы реагировать. Сделаем все от нас зависящее, чтобы по железной дороге в Литву не попадали грузы, приносящие пользу странам-агрессорам», — заявил председатель правления LTG Cargo Арнольдас Укенекас.

В случае возникновения подозрений о попытках обойти санкции, а также при отказе клиентов предоставить какие-либо из запрошенных дополнительных документов, LTG Cargo будет останавливать перевозку таких грузов.

Напомним, сегодня, 28 февраля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что пока не видит политической ответственности за возможное нарушение международных санкций и контрабанду белорусских удобрений.

13 января литовские службы начали расследование факта контрабанды удобрений «Гродно Азота», попавшего под санкции ЕС. В нескольких компаниях, предположительно причастных к «теневым» схемам, прошли обыски, были задержаны двое подозреваемых и груз карбамида более чем на 2 млн евро.

По версии литовского расследовательского центра Siena, составы с карбамидом, произведенным на «Гродно Азоте», по-прежнему возят по железной дороге в Клайпеду — в терминал сыпучих продуктов, часть акций которого принадлежит «Беларуськалию».

Оба предприятия попали под санкции ЕС, но не их продукция. А в Клайпеду привозят карбамид якобы другой компании, несмотря на то что единственный его производитель в Беларуси — «Гродно Азот», утверждают расследователи.

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