Минобороны Украины: В Бахмут направили подкрепление 28.02.2023, 22:28

Ситуация в городе сложная и напряженная.

Вооруженным силам Украины в Бахмуте направили подкрепление, а решение удерживать город является стратегическим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

«Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский во время недавней поездки в город принял решение о перемещении дополнительных подразделений», - говорится в заявлении.

Маляр объяснила, что сама ситуация в Бахмуте сложная и напряженная. Российские военные сконцентрировали там основные усилия, чтобы попытаться полностью оккупировать Донецкую область.

По ее словам, решение удерживать Бахмут является сугубо военным, а не политическим.

«Решения принимаются военными, которые не руководствуются политическими мотивами», - добавила она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».