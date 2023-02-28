Минобороны Украины: В Бахмут направили подкрепление
- 28.02.2023, 22:28
Ситуация в городе сложная и напряженная.
Вооруженным силам Украины в Бахмуте направили подкрепление, а решение удерживать город является стратегическим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.
«Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский во время недавней поездки в город принял решение о перемещении дополнительных подразделений», - говорится в заявлении.
Маляр объяснила, что сама ситуация в Бахмуте сложная и напряженная. Российские военные сконцентрировали там основные усилия, чтобы попытаться полностью оккупировать Донецкую область.
По ее словам, решение удерживать Бахмут является сугубо военным, а не политическим.
«Решения принимаются военными, которые не руководствуются политическими мотивами», - добавила она.