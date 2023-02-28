В Полоцком районе пенсионеру в магазине почудилось, что перед ним прошел инопланетянин 11 28.02.2023, 22:44

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Что было дальше.

В городском поселке Ветрино Полоцкого района задержали 65-летнего мужчину, который ударил бутылкой по голове посетителя в продуктовом магазине. Подробности инцидента рассказал 28 февраля приближенный к МВД телеграм-канал.

Все произошло в сельмаге. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как 65-летний мужчина стал в очередь на кассу. Затем он внезапно схватил бутылку шампанского и ударил ею по голове впереди стоявшего клиента — 35-летнего жителя поселка. Бутылка не разбилась, а потерпевший успел отойти и защититься. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Прибывшим на место милиционерам пенсионер рассказал, что причиной инцидента стало необычное видение. Когда он стоял в очереди, ему почудилось, что перед ним прошел инопланетянин. Бутылкой шампанского он «решил защитить нашу галактику от всякой нечисти», уточнил приближенный к МВД телеграм-канал.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство.

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