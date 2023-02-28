Украина получит от Германии системы ПВО Skynex 1 28.02.2023, 23:05

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Озвучены сроки.

Украина получит от Германии две системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex. Немецкая компания Rheinmetall изготовила их специально для Украины.

Издание The Wall Street Journal цитирует генерального директора концерна Rheinmetall AG Армина Паппергера, который заявил, что системы встанут на вооружении украинской армии уже в течение года.

При этом он указал, что Skynex заказали немецкие власти. Их стоимость составляет 212 миллионов долларов. Кроме того, Паппергер отметил, что Германия могла б самостоятельно использовать эти системы для своей защиты.

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