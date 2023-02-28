закрыть
28 февраля 2023, вторник, 23:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина получит от Германии системы ПВО Skynex

1
  • 28.02.2023, 23:05
  • 1,822
Украина получит от Германии системы ПВО Skynex

Озвучены сроки.

Украина получит от Германии две системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex. Немецкая компания Rheinmetall изготовила их специально для Украины.

Издание The Wall Street Journal цитирует генерального директора концерна Rheinmetall AG Армина Паппергера, который заявил, что системы встанут на вооружении украинской армии уже в течение года.

При этом он указал, что Skynex заказали немецкие власти. Их стоимость составляет 212 миллионов долларов. Кроме того, Паппергер отметил, что Германия могла б самостоятельно использовать эти системы для своей защиты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть
Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть Владимир Халип
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы Артем Черников
Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов