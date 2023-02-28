«В команду входило три человека. Я был пилотом дрона» 28.02.2023, 23:15

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Фотография используется в качестве иллюстрации.

Как после инцидента в Мачулищах проверяют владельцев беспилотников.

После инцидента на аэродроме в Мачулищах силовики стали приходить к людям, у которых есть дроны. После выхода этой новости владельцы беспилотников связались с «Зеркалом» и рассказали, как это происходило и что они думают по поводу ситуации на аэродроме.

В целях безопасности имена собеседников изменены.

Виталий живет в Минске и лет пять увлекается дронами. Вечером 27 февраля ему в домофон стали настойчиво звонить. Это были двое мужчин по гражданке, которые представились: «Милиция».

— Они спросили, есть ли у меня дрон, попросили показать. Уточнили, где я его покупал, записали регистрационный номер, — описывает происходившее Виталий. — Кроме того, они поинтересовались, не заказывал ли я какие-то дополнительные аксессуары к беспилотнику. А мне в этом году как раз пришла посылка с AliExpress. В ней была сумка и пропеллеры. О посылке они знали.

По словам Виталия, дрон у него маленький, «даже телефон не поднимет». Увидев это, силовики много вопросов не задавали. В общей сложности, говорит, общение длилось минут десять.

— Уточнили, когда я последний раз летал и как далеко может залететь мой дрон, — вспоминает собеседник. — Вели они себя тактично. Предупредили, что, если возникнут вопросы, со мной свяжутся.

Почему силовики пришли именно к нему, Виталий не знает. Говорит, он состоит в Белорусской ассоциации беспилотной авиации. Но с другими его знакомыми пилотами дронов пока никто не связывался.

— Может, это из-за того, что я не так давно получал посылку? — предполагает он. — Сам я у них не спрашивал. Слышал о произошедшем в Мачулищах, поэтому решил: причина в этом, и дополнительных вопросов не задавал.

В тот же вечер «шесть человек по гражданке» приходили и еще к одному минчанину — Дмитрию, который с ноября живет в Литве.

— Они пришли около восьми вечера. Звонили в дверь, но им никто не открыл. Сосед, который в то время вышел на площадку, объяснил, что я не в стране, и они ушли, — рассказывает Дмитрий. — Зачем я им понадобился, он не спросил, но мы предполагаем, это из-за того, что у меня есть дрон.

До переезда Дмитрий работал в БГУ. Мужчину дважды задерживали. Первый раз в 2021-м, перед приездом в вуз Александра Лукашенко. Второй — в мае 2022-го. Тогда на сутки его увезли с работы. По дороге, вспоминает собеседник, сотрудники ГУБОПиКа смотрели его телефон и обратили внимание, что там установлено два приложения для управления дронами.

— Они мне тогда говорили: «О, у тебя дрон! Сейчас доложим начальству. Рассказывай, что снимаешь?» — описывает тот разговор Дмитрий. — В ГУБОПиКе я им честно объяснил: занимаюсь исследованиями и использую дроны в научных целях. После этого они, в принципе, отстали. Отсидев 15 суток, я вышел, но уверен, в их базе пометка про беспилотник осталась.

Учиться управлять дроном Дмитрий стал в 2017-м. Тогда же в БГУ решили снять с высоты учебные корпуса, которые разбросаны по всему Минску. Съемку проводили официально. Для этого запросили семь разрешений. Запросы отсылали в том числе и в администрацию Александра Лукашенко, Мингорисполком, КГБ, Генштаб.

— В команду входило три человека. Я был пилотом дрона. Информация об этом указывалась во всех документах, — отмечает Дмитрий. — В Генштабе для полетов нам выдали временный позывной. Летали мы в часы, которые специально забронировали. За 10−15 минут до взлета набирали военных, называли позывной и предупреждали: «Собираемся взлетать». Думаю, у военных тоже есть отметки с моей фамилией.

После этого Дмитрий летал уже без специальных разрешений. Снимал «для науки» и своего блога про Беларусь.

«Обычным DJI-дроном то, что произошло в Мачулищах, скорее всего, не сделаешь»

Почитав новости с аэродрома в Мачулищах, Дмитрий считает, что сделать такую диверсию «гражданским дроном» невозможно. Он говорит, что «беспилотник из коробки» не сможет попасть в «запрещенную зону» — это территории, над которыми дронам летать нельзя. Например, аэропорты, аэродромы, некоторые административные здания.

Сиреневым отмечены зоны, где беспилотникам летать нельзя. Скриншот с сайта nfzby.danvyr.net

— В программе управления дронов DJI (дрон от производителя DJI. — Прим. ред.) «зашиты» зоны, куда беспилотник физически не может попасть. Когда вы, например, даете устройству команду туда залететь, оно словно упирается в невидимую стену, — максимально просто объясняет собеседник и вспоминает, как когда-то столкнулся с подобной ситуацией на практике.

Это было в 2019 году. Вместе со студентами он проводил исследование атмосферы. Для этого в дубраве недалеко от черты Минска они попытались поднять дрон. Это, как позже обратит внимание преподаватель, было километрах в десяти от Мачулищей.

— Дрон поднимали невысоко, где-то на уровне деревьев. Взлетев, он начал вращаться вокруг своей оси, хотя должен был оставаться стабильным, — вспоминает Дмитрий. — На беспилотнике установлена камера, с которой человек, находясь на земле, получает изображение на пульт. Картинка, что мне приходила, стала прерываться, то есть шло подавление канала видеосвязи. Минут пять я пытался его стабилизировать. И тут дрон как сумасшедший стартанул в противоположную от Мачулищей сторону. Я так понимаю, у него произошла подмена GPS-координат. Я пытался его повернуть, но единственное, на что он реагировал, — это смена высоты: вверх-вниз.

Дмитрий попробовал посадить дрон, но не вышло. Пролетев какое-то расстояние, беспилотник рухнул на землю. Посадка, говорит мужчина, была жесткой, но дрон остался цел.

— Хочу сказать, что обычным DJI-дроном то, что произошло в Мачулищах, скорее всего, не сделаешь. Даже если лететь невысоко и какое-то время оставаться незамеченным, при той защите, которая установлена у аэродрома, подобную диверсию вряд ли совершишь. У тех, кто это сделал, было или устройство собственной сборки, или дрон DJI, для которого разработали специальное программное обеспечение. Чтобы это сделать, нужно быть специалистом в этой области, — делится мнением Дмитрий. — Надеюсь, из-за этой ситуации в Беларуси не запретят использовать дроны, ведь они важны в том числе для научных исследований.

Напомним, утром 26 февраля в окрестностях военного аэродрома в Мачулищах местные жители слышали два взрыва. Был поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. В местных чатах поселка Мачулищи писали о скоплении военных «с автоматчиками», проверках проезжающих машин, обходах сотрудниками ОМОН местных жителей.

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