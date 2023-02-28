Зеленский: Готовим наших бойцов к активным действиям ради освобождения Украины 28.02.2023, 23:53

Владимир Зеленский

Президент Украины анонсировал контрнаступление ВСУ.

Военное руководство Украины начало подготовку бойцов к освобождению территорий, захваченных государством-оккупантом Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, было проведено совещание, на котором рассматривались логистические направления для передовой и покрытия дефицитов.

«Как всегда подробно рассмотрели логистику для передовой, покрытие дефицитов. Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу вполне справедливую цель, и ежедневно приближаемся к ее реализации», - сказал Зеленский.

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