Расследователь Bellingcat Грозев: Агентов РФ в Австрии больше, чем полицейских 3.02.2023, 3:21

Христо Грозев

Фото: Reuters

Журналист решил покинуть Вену.

Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев вынужден покинуть столицу Австрии Вену, где проживала в течение последних 20 лет, из-за вероятной угрозы со стороны российских спецслужб.

В интервью Falter он высказал мнение, что в Вене российских агентов больше, чем полицейских.

«Я подозреваю, что российских агентов, информаторов и муртадов в городе больше, чем полицейских», — отметил он.

Предостережения от спецслужб побудили Грозева в момент отменить свое возвращение с нынешнего места пребывания в США, отмечает Falter.

«Меня считают преступником, но я не могу защитить себя, потому что не знаю от чего. И, видимо, они хотят дать понять, что знают, где я живу», — сказал журналист.

По сообщению Falter, журналист-расследователь направляется в Нью-Йорк. Через несколько дней там состоится американская премьера номинированного на Оскар документального фильма Навальный канадского режиссера Дэниела Роэра.

Как отмечает издание, Россия объявила в розыск Грозева, который, в частности, расследовал отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Также он принимал участие в важных расследованиях Bellingcat, благодаря которым, среди прочего, удалось установить троих подозреваемых в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году. Кроме того, Грозев был причастен к расследованию сбивания малазийского рейса MH17 в небе над оккупированным Донбассом в 2014 году.

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