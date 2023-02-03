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В Брянской области РФ прогремели мощные взрывы

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  • 3.02.2023, 8:07
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В Брянской области РФ прогремели мощные взрывы

Местные жители слышали громкие «хлопки» недалеко от границы с Беларусью.

В российской Брянской области сегодня с утра неспокойно. Местные жители в соцсетях жалуются на взрывы, которые были слышны в Стародубском округе, который находится недалеко от границы с Беларусью. Власти уже заявили об «обстреле».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы и заявление губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Все взрывы, которые были слышны рано утром в регионе, связаны якобы исключительно с работой российских сил ПВО.

«Сегодня в 5 утра зафиксирован ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Сбиты четыре ракеты. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», - говорится в сообщении главы региона.

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