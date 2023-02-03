Путина повсюду сопровождает авто реанимации 3.02.2023, 8:16

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Со здоровьем у главы РФ совсем плохо?

2 февраля президент РФ Владимир Путин приехал в Волгоград, который решили на один день переименовать в Сталинград, хотя местные жители не поддерживают эту идею.

К «празднику» готовились заранее: разрушенные дома, казармы и заборы вдоль дорог в центре Волгограда закрыли баннерами, в городе появились рамки металлоискателей и ограждения, срочно отловили бродячих собак, а с 30 января запретили транзитный проезд грузовиков.

Как пишет «Дождь», после того как в Кремле подтвердили визит Путина в город, подготовка к празднику ускорилась. Одним из главных пунктов стало появление новых табличек с названием города: у основных въездов их заменили с Волгограда на Сталинград.

Вторым пунктом стало появление памятника Сталину в городе. Еще несколько лет в РФ спорили о фигуре диктатора, а сегодня обсуждения прекращены. Власть дала понять, что ГУЛАГ и НКВД – хорошо, свобода – плохо. Кроме этого, в городе усилили меры безопасности, а работников бюджетной сферы и чиновников экстренно отправили в отпуск.

Посещение Мамаева кургана и Музея-панорамы «Сталинградская битва» ограничили для простых россиян. Доступ имели только VIP-персоны и представители ФСО, играющие роль обывателей. Местная журналистка пишет, что в городе к приезду Путина отключили Интернет, глушат связь и строят «потемкинские деревни».

«Вот такое всенародное празднование 80-летия Сталинградской битвы получается — в стиле Путина: без настоящих граждан, без Интернета, всем руки по швам», — комментирует она.

Кульминацией подготовки к 80-летию битвы стало появление кортежа Путина в городе: приехало 25 машин. Помимо многочисленной охраны, президента РФ сопровождал автомобиль реанимации. На зачищенной от россиян территории Кургана Путин в компании охранников возложил цветы.

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