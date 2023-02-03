В России рухнул неизвестный БПЛА со взрывчаткой 3.02.2023, 8:40

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Местные власти скрывают информацию.

1 февраля около 09:00 у поселка Улан-Хол в 140 км от российской Астрахани упал и взорвался неизвестный летательный аппарат. Позже на месте происшествия обнаружили остатки БПЛА. Как сообщают местные СМИ, беспилотник мог быть с боеприпасами. Предположительно, недалеко от жилых домов взорвалась ракета Х-101. Кадры с места происшествия публикует ТГ-канал «Украина 365».

Официального подтверждения или опровержения этой информации спустя двое суток нет. Также пока неизвестно, кому мог принадлежать беспилотный аппарат и его модель. Очевидцы говорят, что после обнаружения остатков БПЛА, место происшествия оцепили, а жителей села предупредили о возможных проблемах с электричеством.

Это не первое подобное происшествие в регионе. 10 октября прошлого года летательный аппарат упал на границе Ростовской области и Калмыкии. Обломки беспилотника обнаружили на фермерском поле.

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