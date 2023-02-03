Польша и страны Балтии выступили против возвращения белорусских спортсменов на Олимпиаду 3.02.2023, 8:43

Это же касается и россиян.

Министры спорта Эстонии, Латвии, Литвы и Польши выступили против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 и 2026 годов.

Об этом говорится в их совместном заявлении.

Чиновники обратились в Международный олимпийский комитет и напомнили, что весь мир пытается противостоять агрессии России.

«В то время, когда свободные и демократические страны объединяют свои силы, чтобы усилить поддержку Украины в ее борьбе против захватнической войны России, которую поддерживает ее союзник Беларусь, и ввести дополнительные санкции против России как государственного спонсора терроризма, МОК начинает поиск специальных форм участие спортсменов из России и Беларуси в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Париже в 2024 году, что позволяет использовать спорт для легитимизации и отвлечения внимания от захватнической войны России против Украины», - говорится в обращении.

Они заявили, что попытки вернуть вышеупомянутых спортсменов в соревнования под занавесом нейтралитета легитимизируют политические решения и широкую пропаганду этих стран. Кроме этого, это позволяет использовать спорт как фактор, предотвращающий незаконную агрессию против Украины.

«Мы высоко ценим все международные спортивные организации и федерации, которые отстранили спортсменов и представителей России и Беларуси от международных соревнований и организаций, и призываем их не менять свою позицию, пока Россия и Беларусь не прекратят агрессию против Украины», - заявили министры.

Ранее Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

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