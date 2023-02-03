В Москве началась паника из-за мобилизованного, сбежавшего с фронта в Украине 3.02.2023, 8:52

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иллюстрационное фото

Командование заметило его отсутствие только через неделю.

В Москве разыскивают бежавшего с фронта мобилизованного мужчину. Денис М. был мобилизован осенью, в январе находился в Белгородской области в составе артиллерийской бригады.

Однако 22 января военный пропал, пишет ТГ-канал «Осторожно новости».

Начальство «мобика» забило тревогу только после того, когда он не появлялся в расположении в Ровеньском районе больше недели.

Оказалось, что мужчина бежал с фронта. Об уехавшем со «спецоперации» военном сообщили во все службы. Сейчас мобилизованного разыскивают. Предположительно, он может находиться в Москве. Пока неизвестно, есть ли у оккупанта при себе оружие.

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