Резников назвал оружие, которое поможет ВСУ захватить стратегическую инициативу 3.02.2023, 8:53

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Украинская сторона готова предоставить любые гарантии для его получения.

Предоставление Украине дальнобойных ракет, способных поражать цели противника на расстоянии 300 км, помогло бы украинской армии захватить стратегическую инициативу и одержать в конечном итоге победу.

Об этом заявил глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников во время выступления на совместном заседании украинского Кабмина и Еврокомиссии.

По словам министра, украинская сторона готова предоставить любые гарантии, что такое вооружение не будет использоваться для нанесения ударов по целям на территории РФ.

Украинские войска имеют достаточно целей на захваченных Россией территориях и готовы координировать свои шаги с партнерами, подчеркнул руководитель Министерства обороны.

Кроме того, министр сообщил о необходимости поставок в Украину систем противовоздушной обороны, танков и бронетехники. Он похвалил партнеров за решения, которые были приняты на последней встрече союзников в формате «Рамштайн».

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