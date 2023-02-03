СМИ: Северная Корея отправляет военных и полицию на Донбасс 19 3.02.2023, 9:29

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Прибытие ожидается в феврале или начале марта.

Северная Корея планирует отправить полицейских и военнослужащих на временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей.

Правительство КНДР недавно приказало северокорейским торговым компаниям в России выбрать персонал для отправки на захваченные РФ территории востока Украины.

Как сообщает южнокорейское издание Daily NK, которое специализируется на КНДР, военные и полицейские из Северной Кореи должны принимать участие в восстановительных работах на оккупированных территориях Донбасса.

«Источник Daily NK в России сообщил, что 20 января Северная Корея издала приказ нескольким торговым компаниям, включая Cholhyon Construction, аффилированную с министерством обороны, и Kumrung Construction, которая связана с Генеральным бюро 7 Министерства социального обеспечения. Учитывая то, что все торговые компании, которые получили приказ, связанные с военными или общественными службами безопасности, Северная Корея, похоже, намерена отправить солдат или полицейских, а не гражданских лиц, на восток Украины», – говорится в материале.

Журналисты пишут, что КНДР намерена отправить в Украину 300-500 мужчин в возрасте от 19 до 27 лет. Они должны прибыть на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в конце февраля или в начале марта 2023 года.

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