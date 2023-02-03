В Гомеле ввели новую трудовую повинность для бюджетников

В Гомеле ввели новую трудовую повинность для бюджетников29
- 3.02.2023, 9:37
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Четверг объявлен днем бесплатной работы.
Гомельские бюджетники по четвергам будут бесплатно подрабатывать дворниками.
С такой инициативой выступил председатель горисполкома Владимир Привалов. С его подачи работники здравоохранения, культуры, промышленности, образования и транспорта должны будут вместо дворников убирать прилегающую к своему месту работы территорию, сообщает «Флагшток».
Привалов назвал эти мероприятия «Чистый четверг» и планирует сделать из них «гомельский бренд».