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В Гомеле ввели новую трудовую повинность для бюджетников

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  • 3.02.2023, 9:37
  • 9,510
В Гомеле ввели новую трудовую повинность для бюджетников

Четверг объявлен днем бесплатной работы.

Гомельские бюджетники по четвергам будут бесплатно подрабатывать дворниками.

С такой инициативой выступил председатель горисполкома Владимир Привалов. С его подачи работники здравоохранения, культуры, промышленности, образования и транспорта должны будут вместо дворников убирать прилегающую к своему месту работы территорию, сообщает «Флагшток».

Привалов назвал эти мероприятия «Чистый четверг» и планирует сделать из них «гомельский бренд».

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