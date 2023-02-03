Назван лучший ингредиент для здорового завтрака 3.02.2023, 9:59

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Эксперты рекомендуют его для снижения веса и предотвращения воспалений.

Когда дело доходит до здорового завтрака, йогурт — один из лучших вариантов.

Он наполнен пробиотиками для поддержания здорового микробиома кишечника, в нем много белка, и он может способствовать здоровой потере веса. Еще одна замечательная особенность йогурта заключается в том, что он обеспечивает чистый лист практически для любого вида начинки, который вы пожелаете. Хотя, вероятно, лучше не наполнять утреннюю тарелку йогурта шоколадной стружкой. Напротив, есть одна вкусная добавка к йогурту, которую эксперты рекомендуют для предотвращения воспалений: черника.

Журналисты поговорили с Тристой Бест, диетологом Balance One, чтобы узнать больше о пользе для здоровья добавления определенного фрукта с высоким содержанием клетчатки в ваш йогурт.

«Черника богата питательными веществами, а это означает, что в ней мало калорий и много питательных веществ», — говорит Бест, указывая, что «всего одна чашка черники содержит 4 грамма клетчатки».

«Высокое содержание клетчатки помогает выводить токсины из организма и поддерживает нормальную работу кишечника, что снижает воспаление и снижает вес», — говорит она. Но витамин С, которым богата черника, тоже помогает: «Само собой разумеется, что содержание витамина С полезно для иммунитета, но также действует как антиоксидант для удаления токсинов из организма».

Также стоит отметить, что черника имеет низкий гликемический индекс, а это означает, что вам не нужно беспокоиться о том, что она поднимет уровень сахара в крови, как некоторые другие сладкие начинки для йогурта, что со временем может привести к множеству проблем со здоровьем.

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