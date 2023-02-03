СМИ: Белорусская сгущенка меняет дизайн по приказу из Москвы 16 3.02.2023, 10:08

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фото: koko.by

Прежний оставался неизменным десятилетиями.

Издание koko.by написало о намерении Глубокского молочного комбината обновить дизайн оформления этикеток на банках со сгущенкой, который был неизменным десятилетиями. Причина — запрет на использование из Москвы.

«Сегодня под дверь подкинули конверт, в котором находился новый дизайн сгущенки из Глубокого, в маленькой записке было пояснение. В ней говорится, что российские производители сгущеного молока каким-то образом через «Роспатент» запатентовали целостный образ советской сгущенки и теперь высылают всем претензии», — написано на сайте.

Именно поэтому, мол, недавно поменяли дизайн этикетки в Рогачеве, а теперь новое оформление будет и в Глубоком.

Цвет этикетки будет меняться в зависимости от вкуса сгущенки.

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