В Беларуси запустили базу данных по б/у авто
- 3.02.2023, 10:30
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Для доступа к информации нужно ввести VIN-номер автомобиля.
На Едином портале электронных систем ОАИС появилась новая база, где белорусы смогут узнать информацию о подержанных автомобилях. Об этом сообщили в Национальном центре электронных услуг (НЦЭУ).
Услуга называется «Предоставление сведений из электронного паспорта транспортного средства» (код 3.49.02).
Как анонсировали в НЦЭУ ранее, она позволит белорусам узнать об истории прохождения гостехосмотра, получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении, зафиксированном пробеге, а также нахождении в розыске, с момента его первой регистрации.
А еще можно проверить год производства, уникальный номер электронного паспорта, таможенных ограничениях, виде топлива, и даже оттенке цвета автомобиля.
Все, что нужно сделать — зарегистрироваться на портале электронных систем, перейти по ссылке и нажать кнопку «получить». А затем ввести VIN-номер автомобиля.