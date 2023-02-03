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США впервые конфисковал активы олигарха из РФ в пользу Украины

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  • 3.02.2023, 10:35
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США впервые конфисковал активы олигарха из РФ в пользу Украины

В 2014 году он снарядил Гиркина для разжигания войны на Донбассе.

Американский суд впервые принял решение о конфискации активов российского олигарха в пользу Украины. Об этом сообщает информагентство Reuters.

Речь идет о 5,4 миллиона долларов, принадлежавших находящемуся под санкциями российскому олигарху Константину Малофееву. 2 февраля окружной судья США Пол Гардефе в федеральном суде Манхэттена разрешил прокуратуре конфисковать эти активы.

Издание напоминает, что еще в прошлом году Министерство юстиции США создало рабочую группу, которая целенаправленно занимается вопросами конфискации активов, принадлежащих окружению Путина.

Также в конце прошлого года президент США Джо Байден подписал закон, который позволяет направлять конфискованные у россиян активы на помощь для Украины.

Отмечается, что Константин Малофеев является одним из прямых виновников войны в Украине. Именно он профинансировал группировку российского диверсанта Игоря Гиркина-Стрелкова, которая вторглась на Донбасс весной 2014 года и развязала полноценные боевые действия.

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