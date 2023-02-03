Боевые вши 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

3.02.2023, 10:40

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Василий Небензя молчит недаром.

«Мы свои танки к их границе не посылаем. У нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится» - заявил Владимир Путин в Волгограде.

Наблюдая за тем, каким чудо-оружием воюет российская армия в Украине, мы уже имеем представление о том, «чем ответить». Но, быть может, не все еще резервы «великий стратег» использовал.

И на один из таких резервов мы хотели бы обратить внимание «верховного». Дело в том, что жены и матери мобилизованных Путиным из Уссурийска военных сообщили, что российские войска на линии фронта с некоторых пор получают солидное пополнение в виде вшей.

Одна из читательниц в Дзен спрашивает: «А где же Небензя с очередным обвинением в «боевых вшах»?!»

Но дело ведь в том, что Василий Небензя молчит недаром. Потому что вши подошли на фронт с российской стороны. Это свои, уверенные в окончательной победе, вши. Не украинские. Дело лишь в том, чтобы перебросить их за линию фронта. Тогда «Леопарды» окажутся бесполезными. Искусанные украинские танкисты убегут в тыл.

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