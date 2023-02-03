Поле усеяно телами: украинские десантники уничтожили подразделение РФ и его бронетехнику 3.02.2023, 10:47

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Оккупанты неудачно «сходили в атаку» на позиции ВСУ.

Украинские десантники показали, как на востоке Украины российские оккупанты попытались сходить в атаку, но были остановлены.

Видео опубликовано на странице Генерального штаба в Facebook.

«На видео зафиксированы результаты боевой работы воинов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, которые продолжают успешно действовать против российских захватчиков на востоке нашей страны», — говорится в подписи к ролику.

На видео показаны трупы российских оккупантов, которые пытались штурмовать украинские позиции.

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