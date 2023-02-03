«Быть начальником отдела хорошо, но захотелось стать директором» 3.02.2023, 10:48

Белоруска, объехавшая полмира, рассказала о работе мечты.

Екатерина Головина 18 лет работает в туризме (сейчас женщине 38). «У меня как раз та ситуация, о которой говорят: выбери дело по душе, и тогда тебе не придется работать ни дня. У меня множество благодарных клиентов, хороший доход, моя работа дает мне возможность путешествовать бесплатно. Я побывала на Кубе, в Эквадоре, Шри-Ланке, Америке, Индии, Европе, Турции, Арабских Эмиратах, и при этом мне не нужно было платить за поездки и проживание».

Екатерина еще в детстве решила, что ее работа будет связана с путешествиями, пишет onliner.by.

— Мой папа часто отправлял меня на отдых в Америку и Польшу. Каждый раз из поездок я возвращалась немного другим человеком. Мне очень хотелось иметь возможность путешествовать как можно больше. Поэтому решила, что после школы буду поступать в Высшую школу туризма в нархоз (это нынешний БГЭУ).

На первых курсах учебы девушка ездила в Англию и Финляндию на сбор клубники, огурцов и чего только можно («Это был адский труд, я тратила свое здоровье. Хотела заработать, но все спустила на путешествия и домой денег почти не привезла. Зато я была в Лондоне, увидела английские замки, ездила посмотреть на Стоунхендж»). После третьего курса, в 19 лет поняла, что уже готова работать по специальности, и перевелась с дневного отделения на заочное. Тут все и началось — тот самый путь к работе мечты (одного удачного поступления в вуз мало, мы об этом еще поговорим).

Поиск первой работы: «Зашла в турагентство и сказала: „Хочу у вас работать“. Меня взяли в тот же день»

Молодые специалисты и тем более студенты часто жалуются: наниматели не берут их на работу, потому что хотят опытных сотрудников. У Екатерины никакого опыта не было, и все же работу по специальности она нашла за день.

— У моего отца был офис в районе гостиницы «Минск». Я шла к нему и увидела вывеску турагентства. Зашла туда, спросила: «А вам сотрудники не нужны?» Мне задали встречный вопрос: «А ты готова взяться за работу прямо сейчас?» Я ответила согласием. Меня взяли. Три года проработала в этой компании менеджером по туризму: искала клиентов, подбирала для них туры и делала много всего другого.

Через три года девушка ушла в другое турагентство, еще через два доросла до должности начальника отдела продаж — Екатерине тогда было 26 лет.

Довольно-таки быстрый взлет: стать начальницей в 26. Как это получилось?

— Я делала то, чего не делали другие менеджеры: давала объявления о турах где только можно. У меня приобретали путевки все мои знакомые, даже соседи. Еще я писала статьи на российском сайте о направлениях и отелях, в конце оставляла свои контакты. Люди их видели и звонили мне напрямую. Продажи у меня были в два-три раза выше, чем у моих коллег.

Я не боялась продавать дорогие туры. Есть менеджеры, которые предлагают только отдых на три звезды, — они даже представить себе не могут, что клиенты в Беларуси способны платить за отдых десятки тысяч долларов. Самый дорогой тур, который забронировала я, стоил $38 тыс.

Важный момент, на котором Екатерина заостряет внимание: менеджер в туризме — работа не для всех. Как и не каждый может быть, например, бухгалтером. Бывает, новенькие приходят работать в турагентство и говорят: «А как я буду продавать, где я буду искать клиентов?..» Не все готовы к тому, что нужно делать тысячи звонков. А Екатерина делала все это с удовольствием.

— У моей работы есть супербонус: если ты хорошо работаешь, тебя отправляют за границу бесплатно — чтобы ты узнал страну, посмотрел отели и потом рассказал клиентам, что их ждет. Это называется планово-информационные туры. Всего я объездила примерно 40 стран — все бесплатно. Обычно у меня по три-пять поездок в год. Но так было не сразу. Первые годы я ездила разве что сопровождающей в Санкт-Петербург, в Киев.

Быть начальником отдела хорошо. Но захотелось еще большего — стать директором.

Поэтому в 35 лет Екатерина вместе с партнером открыла свое турагентство.

— На тот момент у меня была уже большая база постоянных клиентов, которые обращались ко мне каждый год. Часть команды с предыдущего места также последовала за мной: люди знали, что они будут в хороших условиях. У меня не хватало денег на грандиозное открытие — многие мои друзья и приятели, клиенты помогли бесплатно. Тогда даже приехал посол Кубы, чтобы нас поддержать. Артисты, ведущий, фотограф, бесплатный макияж и подарки клиентам — все это бонус от моих постоянных клиентов и друзей в поддержку нового бизнеса.

«Даже в ковид у нас все было нормально»

Уже четвертый год Екатерина возглавляет турагентство в Минске.

— Даже в ковид у нас все было нормально. Когда из-за пандемии отменялся отдых, мои туристы не забирали деньги, а переводили их на депозит. Поэтому компания пережила пандемию относительно легко.

Любимая работа, высокая зарплата — работа, похожая на нескончаемую банку варенья.

— Все не так просто. В моей профессии много стресса. Буквально вчера мне в четыре утра звонили мои туристы: они заболели на Мальдивских островах. Я узнавала, куда они могут обращаться за врачебной помощью.

Другие мои туристы на Мальдивах — молодая пара — поругались, девушка утопила паспорта. Звонят мне и спрашивают: «Что делать?» Во вьетнамском посольстве они не могут получить разрешение на выезд, потому что закончились бланки. Я обратилась в МИД России, чтобы они помогли моим туристам вернуться, подключился консул, выдал нужную справку. Этот документ нужно как-то передать на Мальдивы. Я искала человека, который это сделает. Ребята там уже почти месяц, скоро должны вернуться, мы им поможем.

И детство у меня было не самое простое: в нем не было мамы. К сожалению, моя мама официально подписала бумаги в суде об отказе от меня, когда мне было 5 лет. После этого у меня почему-то резко начало падать зрение. Было несколько операций на глаза, но остановить мою прогрессирующую миопию врачам не удалось. У меня по сей день миопия высокой степени, зрение — минус 16. Если что, минус 20 — это уже слепота.

И первые шаги в туризме тоже были непростыми. Екатерина говорит, что ей не хватало уверенности в себе, она была сутулой девочкой в очках с толстыми линзами. Но вместо того, чтобы смириться с таким положением вещей, Екатерина стала ходить на тренинги по общению, психологии, НЛП.

— Бывало, я могла потратить половину зарплаты на дополнительное образование. В какой-то момент для тренировки смелости я стала заставлять себя ходить в дорогие рестораны. Есть люди, которые могут позволить себе дорогой ресторан, но боятся туда зайти. А ведь обеденное меню приемлемое по стоимости. Я старалась бороться с собой и идти в недоступные, казалось бы, заведения. Это давало возможность посмотреть на другой уровень сервиса, на успешных людей, подпитаться энергией. В бутиках одежды примеряла дорогие костюмы — осанка молниеносно менялась. Купила абонемент в популярный фитнес-клуб — это стало бонусом для моей самооценки и помогло мне завязать удачные знакомства.

Еще Екатерина добавляет, что уверенность в себе дает взаимная любовь.

Напоследок женщина отвечает на вопрос, с который часто слышат менеджеры в туризме: почему в турагентстве туры могут стоить дороже, чем самостоятельная покупка билетов на самолет и оплата отеля?

— Так только кажется. Мне недавно клиент сказал: если заказывать отдых на Мальдивах самому через Booking.com, выходит на $3000 дешевле. Но он не учел, что есть дополнительные налоги и сборы. У меня они включены, и поэтому в действительности мой тур выходит дешевле. Плюс невозможно приобрести билет на чартер — только в комплекте с туром. И не будем забывать, что у операторов порой намного более выгодные контракты с отелями, чем у популярных сайтов бронирования. А еще есть поддержка туриста на отдыхе 24/7.

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