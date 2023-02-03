Bloomberg узнал, когда Украина получит дальнобойные ракеты от США 3.02.2023, 11:10

фото: saab

В новый пакет также войдут оборудование поддержки ракет Patriot и переносные ракетные установки Mk 153.

Источники Bloomberg подтверждают, что в новый пакет помощи США войдут высокоточные дальнобойные ракеты GLSDB производства Boeing на сумму до 200 миллионов долларов.

Вместе с тем, как сообщили собеседники Bloomberg, эти ракеты еще не произведены (они только будут заказаны у производителя) и появятся в Украине через девять месяцев.

Ракеты сочетают авиабомбу малого диаметра, управляемую спутниками GPS, и армейскую ракету, уже эксплуатируемую украинскими войсками.

Боевая часть боеприпаса предназначена для поражения укрепленных целей до 150 км и может пробить до метра железобетона.

ВВС США представили 250-фунтовую бомбу малого диаметра с GPS-наведением в 2006 году. Оружие сконструировано таким образом, что после запуска с установки HIMARS бомба отделяется от ракеты в полете, раскрывая мини-крылья, и летит к своей цели, определенной по GPS.

Также в новый пакет войдут противопехотные мины Claymore, 155-мм снаряды Excalibur с GPS-наведением, оборудование поддержки ракет Patriot и переносные ракетные установки Mk 153.

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