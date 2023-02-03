«В прошлом месяце стыдно сказать, сколько заработала» 6 3.02.2023, 11:20

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Как изменился бизнес в регионах Беларуси.

«Заморозка» цен, необходимость иметь кассовые аппараты и терминалы, изменения в налогообложении заставляют предпринимателей либо подстраиваться под новые условия, либо искать себе другую работу. Intex-press отправился на самый крупный рынок Барановичей и посмотрел, что там происходит.

Середина недели, будний день. На рынке «Универсальный», куда еще лет десять назад приезжали за товаром семьями, пустынно. Впрочем, еще в сентябре тут можно было встретить немало покупателей овощей, фруктов, джинсов и кофточек. Да что там – в конце декабря на рынке было более оживленно, чем сейчас.

«Такого, чтобы день простоять и ничего не продать, еще не было»

Ряды, где обычно торгуют овощами, фруктами и зеленью, пустуют. Лишь перед входом одиноко маячат двое мужчин, которые торгуют домашней картошкой, яблоками и орехами.

Все остальные продавцы с середины ноября, когда похолодало, переехали в мясной павильон. Отправляюсь туда.

В павильоне только продавцы. А теперь еще и я.

– Здравствуйте! Как ваши дела? – спрашиваю у знакомой продавщицы.

– Ой, какие тут дела… Цены не поднимаем, а торг идет хуже, чем перед Новым годом, – делится продавец Марина. – Зимнее время у нас всегда тяжелое, но такого, чтобы день простоять и ничего не продать, еще не было. Не торг, а выживание какое-то. Сегодня с полвосьмого стою – и ничего не продала.

К нашему разговору подключается коллега Марины, торгующая по соседству. Ее больше возмущает то, что продавцов овощами заставили установить кассовые аппараты.

– Ну стоит он у меня, а толку? Вот что мне пробивать, если людей нет? На выходных еще куда не шло, но в будние дни некому эти чеки пробивать! – жалуется женщина. – Только лишние деньги за него платить. А еще аренда, коммуналка, налоги. Где мне эти деньги взять, если торга нет?

Недоумевают продавцы и по поводу, «откуда берутся цифры, чтобы налог поднимать».

– А жить на что?! В прошлом месяце стыдно сказать, сколько заработала. Никто же не считает, сколько товара я выкидываю из-за того, что его некому покупать и он портится! – отмечает Марина.

«Уберут овощи и фрукты, то совсем мы пропадем»

Услышав обсуждения продавцов овощей и фруктов, к нам подходят и некоторые предприниматели, торгующие мясом. По их словам, в мясном павильоне их осталось четверо, но «если дело и дальше так пойдет, ничего не останется, как закрыться».

– Хорошо, что фрукты к нам перекочевали. Люди за овощами идут, а мы зазываем их купит хоть что-то у нас. Кто-то да и купит, – отмечает один из «мясников». – А уберут отсюда овощи и фрукты, то совсем мы пропадем.

По их словам, покупательская способность с каждым месяцем все хуже, нынешнего дохода едва хватает на оплату коммуналки, аренды и налогов. О хорошем заработке приходится только мечтать.

– За месяц, к примеру, я как ИП заработала 121 рубль чистыми. И это без ФСЗН, потому что я пенсионерка. А заплати ФСЗН, будешь голы и вяселы, – делится одна из продавщиц мясного отдела. – У меня хоть пенсия есть. А другим куда идти? И чем платить? Мы просто закроемся скоро, и все.

– Никто нас никуда не возьмет, – подхватывает продавец Элла. – Тут со специальностью молодых и здоровых не берут, что уж говорить про нас…

«В феврале придете, рабочих роллетов еще меньше будет»

Картина на вещевой стороне рынка на первый взгляд получше: роллеты открыты, продавцы разговаривают друг с другом.

Но стоит пройти немного вглубь, как видишь, что закрытых роллетов больше, чем открытых. На некоторых написано «Продам» и указан номер телефона.

Складывается ощущение, будто гуляешь по заброшенному городу. Тихо и безлюдно.

– Рынок не живет, а выживает. Торговли никакой нет, – словно прочитав мои мысли, замечает одна из женщин-продавщиц. – Постойте с нами весь день и увидите, сколько людей ходит. Если в мясном павильоне хоть двое прошлись, у нас и их может за весь день не быть. Только продавцы мимо ходят. А в феврале придете, рабочих роллетов еще меньше будет.

По ее словам, даже в выходные торговля идет слабо.

– Мы все стоим и выглядываем: если у одного джинсы не купили, то зовешь к себе. Может, хоть у меня что-то купят, – подхватывает вторая продавец.

Погуляв какое-то время по рынку понимаешь, что покупателей действительно не видно. А продавцы смотрят на меня с надеждой: вдруг, я – именно тот покупатель, который купит у них хоть что-то…