Британская разведка: У Пригожина появились серьезные проблемы 3.02.2023, 11:33

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Это стало следствием конфликта между ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ.

Масштабы вербовки зэков в «вагнеровцы», похоже, вероятно сократились по сравнению с летом-осенью 2022 года.

Как сообщает британская разведка, ссылаясь на данные Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) по состоянию на 31 января 2023 года, численность заключенных в РФ составляет 433 тысяч человек, что предполагает сокращение на 6 тысяч заключенных с ноября 2022 года.

Напротив, данные ФСИН показали сокращение на 23 тысячи человек с сентября по ноябрь 2022 года. «Вербовка «вагнеровцев», вероятно, была основным фактором, способствовавшим этому сокращению», - отмечают аналитики.

Кроме того, неподтвержденные данные от украинских комбатантов за последние десять дней свидетельствуют о том, что российская сторона стала меньше полагаться на атаки наемников «Вагнера» в стиле живой волны в ключевых секторах.

«Значительная напряженность между ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ проявляется публично. Конкуренция между фракциями в российской элите, вероятно, частично ответственна за сокращение вербовки осужденных», - говорится в сводке разведки.

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