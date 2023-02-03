Охотничье хозяйство посчитало, сколько в Витебской области живет медведей и удивилось 2 3.02.2023, 11:38

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Чаще всего их встречают грибники и ягодники.

В Витебской области число медведей выросло примерно до тысячи. Еще пять-семь лет медведи в основном встречались в восточной и северной части региона, в Городокском, Лиозненском и Витебском районах в направлении Суража.

- Сейчас нет ни одного района, где бы не встречался этот вид. Идет очень активный рост популяции. Причины три: этот вид не охотничий, у него нет естественных врагов и хорошая кормовая база, - поделился ведущий инженер по охотничьему хозяйству Витебского ГПЛХО Дмитрий Дикович.

По оценке Дмитрия Диковича, пиковая численность по-прежнему в Городокском, Витебском, Лиозненском районах, а также на территориях, прилегающих к Березинскому биосферному заповеднику: в Лепельском, Ушачском и Докшицком районах.

Как правило, чаще всего встречают медведя летом и осенью грибники и ягодники. Пока особей, вышедших из спячки раньше срока, этой зимой не обнаруживали.

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