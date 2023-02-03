«Ничего, кроме чекистской пули в спину российские солдаты от Путина не дождутся» 3 Альфред Кох

3.02.2023, 11:44

3,980

Альфред Кох

Он сам им об этом сообщил.

Путин приехал в Волгоград на празднование 80-летия Сталинградской битвы. Его приезд сопровождался анекдотическим переименованием на несколько дней Волгограда в Сталинград и открытием бюста Сталина (которое, впрочем, сам Путин не посетил).

Сверхценные мысли, которые он там излагал, не стоит особо анализировать.

Это обычная пропагандистская жвачка, которая известна всем, кто хоть раз открывал советский учебник истории. Про решительный перелом, беспримерный подвиг, всемирно-историческое значение и т.д. Был там и очередные путинские перлы. Например, про немецкие Леопарды во время Сталинградской битвы. Но мы отнесем это к разряду литературных гипербол.

Вполне предсказуемо в путинской речи, среди причин победы Красной Армии в Сталинградской битве, не фигурировали американские поставки оружия и боеприпасов и не был упомянут печально известный приказ Сталина N227, который вышел накануне, в конце июля 1942 года, и который широко известен как приказ «Ни шагу назад!», узаконивший практику заградотрядов.

А без этих двух важных составляющих победы все в его речи сводилось лишь к морально-волевым качествах советских солдат. Это на мой взгляд не могло быть случайностью. Ведь почему именно сейчас вместо традиционного победобесия понадобилась такая неожиданная помпа вокруг этой кровавой драмы, развернувшейся в самой середине войны?

Все дело в том, что в нынешней войне Путин не может рассчитывать на сколько-нибудь серьезную помощь союзников (а даже напротив: может быть уверен, что она будет предоставлена Украине). Следовательно, он и не может такую помощь пообещать своим солдатам. А заградотряды он уже сделал, и они вовсю работают.

Только он, по каким-то причинам стесняется рассказать об их благотворной роли в деле подъема боевого духа у своих чудо-богатырей.

Таким образом, в его перечне причин только лишь и остались эти самые морально-волевые качества. Эта новая версия победы под Сталинградом и была придумана Путиным для того, чтобы дать понять своей армии, что ей больше нечего от него ждать: американского оружия он ей дать не может, деньги на российское оружие украл его друг Чемезов, а заградотряды уже есть, но про них говорить нельзя как в доме повешенного - о веревке.

Так что на собственном пупе, на зубах и на своем солдатском горбе надлежит вам дальше вытягивать эту войну, великие наследники Суворова и Жукова. Ничего, кроме чекистской пули в спину вы от полковника госбезопасности Путина не дождетесь.

О чем он вам и сообщил. Практически открытым текстом. И для этого он приехал не к вам на передовую, а ровно в противоположном направлении – в далекий и спокойный тыловой Волгоград. Пардон – Сталинград. Где в гордом одиночестве среди огромных каменных истуканов он показушно побродил по Мамаеву кургану.

Альфред Кох, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».