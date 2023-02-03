Преступление и награждение 1 Игорь Эйдман

3.02.2023, 12:14

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Игорь Эйдман

Дан сигнал о начале распада российского государства.

Знаете, что самое важное в истории с пригожинскими зеками? Это сигнал о начавшемся фатальном распаде российского государства.

Любое государство предполагает систему наказаний и поощрений. Вор должен сидеть в тюрьме, а герой, совершивший общественно одобряемый поступок, должен быть награжден. Таким образом людей мотивируют отказаться от общественноопасных действий и предпочесть позитивные поступки. Представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо» могут быть субъективными. Но они должны быть. Если эти понятия смешиваются, наступает аномия, хаос, беспредел, война всех против всех.

Путинский режим смешал, уничтожил в обществе представления о должном и недопустимом. Людям говорят: любой убийца, вор, насильник может стать не просто уважаемый человеком, а героем. Поубивал для себя - это нестрашно. Теперь поубивай и для Путина - станешь героем, поступишь без конкурса в МГИМО.

Штрафбаты были и во время прошлой большой войны. Но тогда их солдат никто героями, как сейчас, не объявлял, они оставались преступниками, которых после ранения или боевых подвигов могли простить.

А сейчас любой гопник может думать: «Теперь все позволено. Убью, ограблю, ну посадят, завербуюсь в ЧВК, вернусь героем. А потом можно по новой повторить».

Все это напоминает театр абсурда. Какая-то безумно алогичная последовательность преступлений, наказаний и поощреений.

Убил на гражданке «для себя» - осужден как преступник.

Потом убил на войне для Путина - награжден как герой, выпущен на свободу.

Опять убил - осужден как преступник.

Снова убил - опять награжден как герой.

И хотя в реальности бывших зеков в основном утилизируют на войне, пригожинская пропаганда создает именно такую картину. Это не просто неизбежно вызовет рост преступности, а станет очередным толчком к надвигающемуся хаосу и распаду.

Игорь Эйдман, t.me

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