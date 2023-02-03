«В банке с меня взяли три рубля за то, что я попросил поменять банкноту в 20 рублей на монеты» 2 3.02.2023, 12:20

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Белоруса шокировала комиссия банка.

Читатель Константин сообщил «Онлайнеру», что в некоторых банках берут деньги даже за то, что меняют бумажные белорусские рубли на монеты:

«В «Белинвестбанке» с меня взяли 3 рубля за то, что я попросил поменять банкноту в 20 рублей на монеты по 1 рублю. Никогда в других местах с меня не брали деньги за такую услугу, а тут сказали, что нужно заплатить комиссию 2%, но не меньше чем 3 рубля». Мужчине были нужны монеты, чтобы купить фильтрованную воду в водомате.

Звучит странно: отдал в кассу банка бумажные 20 рублей разменять на монеты, назад получил 17 рублей, потому что есть комиссия за услугу. Но это и правда так.

На сайте «Белинвестбанка» журналисты нашли Сборник размеров вознаграждения, который действует с 31.01.2023 года. В нем подтверждается, что комиссия за размен белорусских рублей на белорусские рубли составляет 3% от суммы, но не менее трех рублей. Такая же комиссия действует за размен долларов и евро.

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