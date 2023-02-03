«С детства грезил этой машиной: звучит гордо и выглядит круто» 3.02.2023, 12:27

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Белорусы поделились впечатлениями о редких автомобилях.

Сколько бы од любви ни пели белорусы «Пассатам», «Гольфам» и другим семейным автомобилям, услышав словосочетание «автомобиль мечты», все мы представляем абсолютно другие машины. Совсем не практичные, зато с мощными моторами и дерзкими кузовами. В них не погрузишь пару мешков картошки после посещения тещи, зато точно пару раз обернешься на авто, уходя с парковки. Маслкары — это те самые автомобили, которые влюбляют в себя раз и навсегда, однако потом редко материализуются в гараже.

Белорусы, которые смогли воплотить желания в реальность, рассказали onliner.by о своих впечатлениях.

Ford Mustang: «В качестве мечты лучше, чем в реальности»

«Тот случай, когда некоторые вещи в качестве мечты лучше, нежели в реальности» — звучит заголовок этого отзыва с нашей «Автобарахолки», явно предвещая что-то интересное. Неужели 5-летний Mustang может разочаровать? Разве что стоимостью запчастей и расходом топлива. Но как раз таки проблем с обслуживанием у владельца спорткара не возникло.

— С детства грезил этой машиной: Mustang звучит гордо и выглядит круто. Поэтому немного вырос, реализовал мечту и... разочаровался.

2,3 литра, 300 сил, МКПП. Большой снаружи, маленький внутри, шумный, гулкий, не особо быстрый «крокодил». Чтобы автомобиль двигался шустро, нужно больше 4 тысяч оборотов, что странно для турбированной машины. 2-литровый Ecoboost с низов едет намного более убедительно, чем 2,3-литровый двигатель. На верхах второй мотор, конечно, выигрывает, но часто ли вы ездите на 5—6 тысячах оборотов?

Сказать, что я разочарован, это ничего не сказать. Пробег у авто — 30 тысяч километров, так что с двигателем все хорошо, он не сломан.

— К слову, моторы 2,3 л служат по 60—80 тысяч километров, после чего благополучно умирают. Если у автомобиля пробег более 100 тысяч км, то это уже второй мотор для машины: американские форумы завалены обсуждениями.

К салону у владельца авто тоже есть претензии: пластик он называет «жестким» и «гулким».

— Все время не покидало ощущение, что это Hyundai Solaris, только подспортивленный. До премиума как до луны.

Но плюсы у легенды, безусловно, тоже есть. Внешний вид — это даже не обсуждается.

Довольно удобные сиденья, относительно недорогое обслуживание, четкая механическая КПП, — такие преимущества перечисляет автолюбитель. — Зимой машина шикарно дрифтует!

А вот и обратное мнение о шестом рестайлинговом поколении Mustang. В этом случае автолюбитель приобрел версию с АКПП. Про проблему малоресурсного мотора он пишет кратко: «Двигатели дешевые, так что можно не париться».

—- Отличная драйвовая тачка для повседневной городской (и не только) езды. Рулится опасно лишь зимой — и только когда ты сам этого хочешь. Без проблем входит в занос: даже без ручника, просто качением руля. И выходит из него так же просто. Обзорности хватает с лихвой, небольшие зеркала компенсируют окошки слепых зон. Салон в максимальной комплектации меня полностью устраивает, есть все нужные опции вроде продува кресел и т. д. По зиме едет без проблем, нигде не садился на пузо ни разу.

—- На задний ряд помещаются детские кресла без проблем, детям и невысоким людям места хватает. Багажник вполне нормальный, особенно если убрать «запаску». Шумоизоляция достаточная, чтобы разговаривать на скорости 180 км/ч. КПП (10-ступка) ведет себя немного странно, но после прогрева проблем не замечаешь. Из минусов — только расход бензина (летом — 13 л на «сотку», зимой — 15, по трассе — 7—8) и стоимость запчастей.

Dodge Challenger: «Американский корабль»

Еще один «американец» с мощным мотором, успех которых выпал на семидесятые годы прошлого века, — Dodge Challenger. Он неоднократно попадал в киноленты, каждый раз завоевывая новых фанатов. Неизвестно, почему пользователь «Автобарахолки» с ником ticotico загорелся идеей обзавестись этим pony car, но, кажется, не разочаровался.

— Это настоящий «пацанский» авто: дерзкий, брутальный и быстрый. Двигатель 3,6 л V6 выдает 300+ сил и имеет характерный «самолетный» звук. 8-ступенчатый автомат с большим ресурсом работает четко и без тычков. Салон удобный, с очень комфортными сиденьями. Подвеска довольно мягкая, хорошо глотает неровности.

Из минусов — базовые тормоза легко перегреваются, управляемость не отличается точностью. Но за внешний вид и динамику такие мелочи можно простить. Машина реально большая, но на ходу такой не ощущается.

А вот отзыв автолюбителя, «Челленджер» которого на два года младше — автомобиль 2020 года выпуска.

— Большое (5+ метров), брутальное и узнаваемое купе, внешний вид которого никого не оставит равнодушным. Динамика даже с «базовым» двигателем 3,6 л позволяет «наказывать» 99% встречающихся в потоке авто, если до этого доходит. При этом рулится купе для своих габаритов очень неплохо. Тем не менее авто не для серпантинов, его стихия — трасса. Подвеска по-американски мягкая и энергоемкая. Материалы салона неплохие, задний диван просторный. Минус только один — это минимум практичности.

От себя лишь напомним, что «наказывать» противоречит ПДД и может привести к плачевным последствиям. Кузовщики, конечно, будут рады обеспеченному клиенту, но машину жалко.

Chevrolet Camaro — достойный ответ «Мустангу»?

Chevrolet Camaro — эдакая «ответочка» от General Motors конкурентам, создавшим Mustang. Вопрос «кто кого» сложный и интересный, но чаще по техническим характеристикам побеждает Ford, если сравнивать базовые версии. Тем не менее у обоих автомобилей есть своя аудитория, которая по полочкам разложит, почему их любимец — лучший. Бешеную популярность Camaro в том числе принес фильм «Трансформеры». Мы нашли отзыв на «Бамблби» с белорусской пропиской, но, к сожалению, без «живых» фото. Скорее всего, они позаимствованы у официальных представителей бренда. К слову, автор этого отзыва — тот же, что и у последнего Challenger.

— Очень эффектный авто, привлекающий внимание. Назвать его маслкаром можно, конечно, но с оговоркой, что турбомотор имеет объем всего 2 литра. Тем не менее двигатель выдает 275 л. с. (в американской версии) и разгоняет купе до сотни всего за 5,9 секунды в идеальных условиях. Все это сопровождается очень задорным звуком выхлопа. Аппетит у мотора при активной езде вряд ли меньше, чем у атмосферного 3,6 л, но крутящего момента чуть больше. К счастью, топливный бак аж на 72 литра. Оригинальный, уютный интерьер. Управляемость довольно посредственная, как и обзорность, но к этому быстро привыкаешь.

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