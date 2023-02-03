В Минске пенсионерка устроила «засаду» для мошенников

В Минске пенсионерка устроила «засаду» для мошенников4
- 3.02.2023, 13:14
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Пожилая женщина помогла задержать курьера.
Минской пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее внук стал виновником ДТП. Для освобождения от уголовной ответственности необходимо было передать крупную сумму, сообщает МВД. Женщина слышала о такой схеме мошенничества и, назначив встречу с курьером, обратилась в милицию.
35-летнюю женщину, которая приехала за деньгами, задержали с поличным. Фигурантка пояснила, что нашла подработку курьером в телеграм-канале. Это было ее первое задание.
Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество. Проверяется причастность фигурантки к аналогичным преступлениям.