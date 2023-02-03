С Лавровым в Африке случились две досадные неожиданности 4 3.02.2023, 14:10

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Сергей Лавров

У российской дипломатии начались проблемы, которых прежде не было.

С министром иностранных дел России Сергеем Лавровым случились «две досадные неожиданности» во время его январского турне по странам Африки. Об этом рассказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью BBC News.

В течение последних двух недель российские СМИ активно хвастались «успехами» российской дипломатии, освещая визит Лаврова на африканский континент. Там он посетил четыре страны. Однако турне оказалось не столь успешным, как это пытаются преподнести российские пропагандисты.

«В этом турне у Лаврова произошли две досадные неожиданности – в две страны он не попал. На моей памяти это впервые», – рассказал Кулеба.

Украинский дипломат не стал уточнять, о каких странах идет речь, но из российской же прессы известно, что Лавров собирался посетить Ботсвану, но так туда и не попал. Причины не озвучивались.

Также Лавров, вероятно, планировал посетить Гану и Мавританию. Эти две страны открыто выражали недовольство активностью «Группы Вагнера» в регионе. Известно, что в Мавританию Лавров все же должен приехать, но местные СМИ сомневаются, что президент страны с ним встретится.

«Я знаю, почему он не попал. Но это, в принципе, сигнал. Еще вчера казалось, что Россия безоговорочно доминирует в Африке, повсюду открывается дверь и все с объятиями их принимают. А тут вдруг начинаются проблемы», – комментирует ситуацию Дмитрий Кулеба.

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