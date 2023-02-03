Ученые опровергли один из главных мифов о викингах 3.02.2023, 14:19

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Речь идет о норманнском завоевании Британии.

Анализ костных останков древних собак и лошадей в Британии показал, что они прибыли с континента. Ранее считалось, что скандинавские захватчики крали их в британских деревнях.

К этим выводам пришли ученые, изучив кости из кургана в Хит-Вуде, Дерби.

Группа исследователей изучила стронций в останках. Этот способ используется часто поскольку стронций в различных количествах встречается в камнях, почве и воде и, попадая в организм, оседает там надолго.

Это исследование опровергает ранее существовашее мнение, что викинги просто грабили деревни, уводя оттуда домашний скот. По всей видимости, хотя бы некоторых животных они привезли с собой.

Эти выводы подтверждаются скандинавским фольклором XIII века, который говорит о важном символическом значении собак и лошадей для викингов.

Кремированные останки животных и людей были найдены захороненными вместе, что позволяет предположить, что эти существа имели особое значение и были сожжены на одном погребальном костре с людьми, сообщила BBC News докторант Тесси Леффельманн из Даремского университета.

«С ними обращались больше как с животными-компаньонами, а не просто имуществом», — сказала она.

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