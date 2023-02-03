«Армия слишком слаба»: пропагандисты начали готовить россиян к поражению в войне 3.02.2023, 14:44

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Риторика на российском ТВ резко изменилась.

Спустя почти год войны кремлевская пропаганда резко поменяла риторику об агрессии. О победе в «спецоперации» там уже никто не вспоминает. Вместо этого россиян готовят к грядущему поражению.

Правда о войне прозвучала в эфире пропагандистского ток-шоу «Время встречи» на государственном российском телеканале НТВ.

Отрывок российской телепередачи доступен на Telegram-канале «Украина 365».

«Российская армия слишком слаба для того, чтобы достичь поставленных целей. Слишком слаба, чтобы «защитить» те территории, которые она уже взяла в Украине, в том числе, Херсон, Харьковскую область. Они видят, что российское наступление достаточно медленное, несистемное на данный момент. И они намерены развивать свой успех», - заявил в эфире российский политолог Виктор Олевич.

Показательно, что ведущий и другие гости программы вопреки обыкновению даже не пытались перекричать политолога. Он молча слушали его слова.

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