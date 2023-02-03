Очереди на въезд в Польшу к выходным снова увеличились 3.02.2023, 14:47

Фото: EPA

Что происходит в пунктах пропуска.

К выходным количество легковых автомобилей на въезд в Польшу увеличилось, сообщили в официальном Telegram-канале белорусского пограничного комитета.

По данным ГПК, очереди легковушек фиксируются перед польскими пунктами пропуска «Бобровники» («Берестовица») и «Тересполь» («Брест»).

По данным на 12:00 3 февраля, в пункте пропуска «Тересполь» в очереди находятся более 170 легковушек, а в «Бобровниках» — более 90 машин.

Есть очереди и на белорусско-литовской границе. В ПП «Бенякони», согласно данным электронной очереди, выезда из Беларуси ожидают более 30 легковых машин, а в пункте «Привалка» — более 10 машин, которые ожидают возможности въехать на территорию Европейского союза.

На границе Беларуси и Латвии очереди по-прежнему не наблюдаются.

Ситуация с большегрузами

Как сообщили в Госпогранкомитете, на протяжении недели грузовой транспорт ожидал въезда в Евросоюз перед польским пунктом пропуска «Бобровники» («Берестовица») и литовским «Райгардас» («Привалка»).

В настоящее время в этих пунктах пропуска в очереди насчитается более 130 и более 30 фур соответственно.

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