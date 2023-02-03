В России продолжает разрастаться кладбище наемников ЧВК «Вагнера» 3.02.2023, 16:12

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Евгений Пригожин

Видео из Краснодарского края.

В то время как близкий к Путину питерский предприниматель Евгений Пригожин, который удерживает ЧВК «Вагнера», все нанимает новое «мясо» на войну с Украиной, сами «вагнеровцы» воевать не очень хотят. Некоторые из них убегают, однако многие впоследствии занимают места на кладбищах.

Видео одного из таких мест показали на YouTube-канале, пишет «Апостроф».

Так, в Краснодарском крае России, в станице Бакинской за последние 2 недели появилось около 70 свежих захоронений и был сделан дополнительный, тринадцатый ряд могил.

Могилы наемников можно узнать по типовых венках, одинаковых крестах, а также отсутствии фотографий, ведь большинство мужчин забирали на войну прямо с колоний.

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