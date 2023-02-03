Что сейчас происходит на Крымском мосту: опубликованы спутниковые снимки

Что сейчас происходит на Крымском мосту: опубликованы спутниковые снимки1
- 3.02.2023, 16:41
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Транспортная артерия имеет особую важность для оккупантов.
Железнодорожная часть Крымского моста все еще не обеспечивает россиянам полноценный трафик: там продолжаются ремонтные работы, однако они пока далеки от завершения. Проблема с функционированием этого логистического пути является одной из ключевых причин обострения боевых действий на Угледарском направлении, пишет «Стопкор».
Новые спутниковые снимки Крымского моста, датированные 2 февраля, обнародовал в Twitter аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк. Он сравнил их с образцами за октябрь 2022 года.
The Crimean bridge was struck almost four months ago and recent satellite imagery shows that efforts to repair the damage are ongoing.— Brady Africk (@bradyafr) February 2, 2023
Over the past few months, workers have replaced the damaged bridge spans and laid new asphalt. pic.twitter.com/q3A7Mvq0HB
«Крымский мост был разрушен почти четыре месяца назад, и недавние спутниковые снимки показывают, что усилия по устранению повреждений продолжаются. За последние несколько месяцев рабочие заменили поврежденные пролеты автомобильного моста и положили новый асфальт», – замечает исследователь.
На свежем изображении можно увидеть, что плавучий кран и ремонтная техника сместились в сторону железнодорожной части моста. В сети также обнародовали фотографии и видео, демонстрирующие активность ремонтников на путях. Из них видно, что железная дорога на Крымском мосту до сих пор не работает в полном объеме.
Has the Crimean bridge been hit again? pic.twitter.com/WFV79AK8rK— Mathew 马骁 (@MathewMcOry) February 2, 2023
В то же время, именно железная дорога для россиян является ключевым путем военного трафика. Проблемы с восстановлением Крымского моста являются одной из главных причин нынешнего обострения боевых действий на Угледарском направлении – россияне пытаются обезопасить «сухопутный мост» между Донбассом и Крымом. Это подчеркнул военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.
«Этот район важен как в тактическом, так и оперативном отношении. Удержание этого района, скажем так, несколько «напрягает» логистические пути противника, пролегающие вдоль северного побережья Азовского моря. На отдельных участках и узлах этого «коридора», благодаря удержанию рубежа Большая Новоселка – Угледар, ВСУ имеют возможность «пробивать» его своими дальнобойными средствами поражения, что объективно усложняет противнику перемещение значительных объемов предметов МТО в общем направлении с востока на запад. Пока они чинят Керченский мостовой переход (особенно его железнодорожный участок), этот вопрос для них достаточно острый», – комментирует эксперт.
Напомним, в ноябре оккупанты привезли на Крымский мост новую конструкцию, которая должна заменить разрушенную часть пролета. Однако ремонтные работы до сих пор не завершены в полном объеме.