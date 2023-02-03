Что сейчас происходит на Крымском мосту: опубликованы спутниковые снимки 1 3.02.2023, 16:41

2,514

Транспортная артерия имеет особую важность для оккупантов.

Железнодорожная часть Крымского моста все еще не обеспечивает россиянам полноценный трафик: там продолжаются ремонтные работы, однако они пока далеки от завершения. Проблема с функционированием этого логистического пути является одной из ключевых причин обострения боевых действий на Угледарском направлении, пишет «Стопкор».

Новые спутниковые снимки Крымского моста, датированные 2 февраля, обнародовал в Twitter аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк. Он сравнил их с образцами за октябрь 2022 года.

The Crimean bridge was struck almost four months ago and recent satellite imagery shows that efforts to repair the damage are ongoing.



Over the past few months, workers have replaced the damaged bridge spans and laid new asphalt. pic.twitter.com/q3A7Mvq0HB — Brady Africk (@bradyafr) February 2, 2023

«Крымский мост был разрушен почти четыре месяца назад, и недавние спутниковые снимки показывают, что усилия по устранению повреждений продолжаются. За последние несколько месяцев рабочие заменили поврежденные пролеты автомобильного моста и положили новый асфальт», – замечает исследователь.

На свежем изображении можно увидеть, что плавучий кран и ремонтная техника сместились в сторону железнодорожной части моста. В сети также обнародовали фотографии и видео, демонстрирующие активность ремонтников на путях. Из них видно, что железная дорога на Крымском мосту до сих пор не работает в полном объеме.

Has the Crimean bridge been hit again? pic.twitter.com/WFV79AK8rK — Mathew 马骁 (@MathewMcOry) February 2, 2023

В то же время, именно железная дорога для россиян является ключевым путем военного трафика. Проблемы с восстановлением Крымского моста являются одной из главных причин нынешнего обострения боевых действий на Угледарском направлении – россияне пытаются обезопасить «сухопутный мост» между Донбассом и Крымом. Это подчеркнул военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«Этот район важен как в тактическом, так и оперативном отношении. Удержание этого района, скажем так, несколько «напрягает» логистические пути противника, пролегающие вдоль северного побережья Азовского моря. На отдельных участках и узлах этого «коридора», благодаря удержанию рубежа Большая Новоселка – Угледар, ВСУ имеют возможность «пробивать» его своими дальнобойными средствами поражения, что объективно усложняет противнику перемещение значительных объемов предметов МТО в общем направлении с востока на запад. Пока они чинят Керченский мостовой переход (особенно его железнодорожный участок), этот вопрос для них достаточно острый», – комментирует эксперт.

Напомним, в ноябре оккупанты привезли на Крымский мост новую конструкцию, которая должна заменить разрушенную часть пролета. Однако ремонтные работы до сих пор не завершены в полном объеме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».