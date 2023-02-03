«Это впервые в истории»: российский телеведущий указал на уникальное явление в РФ 3.02.2023, 16:51

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Виктор Ерофеев

Жестокость россиян – вовсе не новость.

Российский оппозиционер, писатель и телеведущий Виктор Ерофеев отметил, что жестокость россиян – вовсе не новость (вспомнить хотя бы издевательства над царскими дочерьми!), однако то, что происходит сейчас, – это все же уникальное явление.

«Это впервые в истории, когда в России «гопничество» пришло к власти. Были всякие мерзости. Был Иван Грозный, был Ленин, Сталин. Но чтобы «гопничество» пришло. Вот такая история. История-сказка», – высказал свое мнение эксперт в интервью Дмитрию Гордону.

Также Ерофеев упомянул о том, что великий русский писатель Чехов имел украинские корни и в своих письмах писал, что, приезжая в Украину, он отдыхает душой.

«Но он же не выскочил из ГУЛАГа. Он просто приехал в Украину, а Суммы – это же рядом с границей. Понимаете, мы все это раньше не анализировали», – сказал писатель.

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