СБУ разоблачила агентов ФСБ в Днепропетровской области 1 3.02.2023, 17:19

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Преступники собирали данные о местах дислокации украинского спецназа.

В Днепропетровской области контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала группу агентов ФСБ. Преступники пытались выявить расположение законспирированных баз Сил специальных операций ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители отметили, что задержанные собирали разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны в прифронтовых районах востока Украины.

В частности, они пытались выявить расположение законспирированных баз Сил специальных операций ВСУ, а также локацию инженерных укреплений и учебных центров украинских войск.

«Для этого вражеские приспешники постоянно пытались расширять собственную сеть информаторов, в том числе среди украинских военных и стражей порядка. Злоумышленник фактически находился в статусе вражеского резидента и получил задачу сформировать собственную агентурную сеть для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. После 24 февраля прошлого года враг активизировал деятельность своей резидентуры по сбору разведывательной информации», — говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что в случае захвата региона российские захватчики обещали своим приспешникам руководящие «должности» в местных оккупационных администрациях.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали факты преступной деятельности вражеских агентов.

Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили огнестрельное оружие с глушителями; боевые гранаты; патроны разного калибра; средства связи для конспиративной коммуникации с представителями ФСБ

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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