В США представили дизельный грузовик с революционной аэродинамикой 4 3.02.2023, 17:32

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Активная аэродинамика позволяет существенно сократить расход топлива.

Американская компания Freightliner представила новый дизельный грузовик SuperTruck II. Модель обладает лучшей аэродинамикой в истории бренда. Об этом рассказали на сайте Carscoops (перевод - «Фокус»).

Грузовик основан на модели SuperTruck, но получил множество доработок. SuperTruck II имеет новые передний бампер с плавными линиями и новые воздухозаборники. Также появились более обтекаемые капот, обновленные решетка радиатора и обтекатели шасси.

Для улучшения аэродинамический показатель на SuperTruck II вместо боковых зеркал заднего вида установлены камеры. В Freightliner отметили, что они продемонстрировали большие перспективы в улучшении видимости и безопасности.

На SuperTruck II используется инновационная активная аэродинамика. Она позволяет уменьшить лобовое сопротивление грузовика.

Когда SuperTruck II достигает шоссейной скорости, боковые удлинители и спойлер на крыше выдвигаются, чтобы минимизировать зазор между кабиной и прицепом. Также модель оснащена системой аэродинамического контроля высоты.

В Freightliner отметили, что новый грузовик оснащен самой эффективной силовой установкой в истории бренда. Она основана на 13-литровом турбодизеле Detroit Diesel, который работает в паре с 13-ступечатой коробкой переключения передач.

Благодаря улучшениям аэродинамическое сопротивление было снижено более чем на 12% по сравнению с SuperTruck I. Кроме того, потребление топлива сократилось на 5,7%.

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