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В Украине ликвидировали российского подполковника из Бурятии

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  • 3.02.2023, 17:39
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В Украине ликвидировали российского подполковника из Бурятии

Домой оккупант отправится в черном пакете.

В Украине ликвидирован очередной захватчик с высоким офицерским званием — подполковник вооруженных сил РФ Андрей Борисович Кокшин 1980 года рождения из Улан-Удэ (Бурятия). Об этом сообщил украинский патриот из оккупированного Донецка Necro Mancer.

Блогер регулярно отслеживает официальные некрологи, размещаемые в рашистских средствах массовой информации, социальных сетях и ведомственных ресурсах.

Интересно, что Андрей Кокшин считается военным преступником в базе «Миротворца», который с самого начала принимал участие в широкомасштабном вторжении в Украину тогда еще в звании майора. 

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