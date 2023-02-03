Пригожин в отчаянии зовет солдат НАТО в ЧВК «Вагнера» 4 3.02.2023, 17:49

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Евгений Пригожин

Эксперт объяснила, как закончится история наемников «повара Путина».

Владелец частной военной компании «Вагнера» Евгений Пригожин сейчас оказался в трудной ситуации. У него заканчиваются «зэки»-добровольцы для отправки на войну против Украины.

Поэтому «повар Путина» прибегает к другим методам, пытаясь найти еще способы пополнять ряды своей ЧВК. И одним из таких методов стало странное обращение к солдатам НАТО, которых Пригожин призвал приезжать в Россию и становиться вагнеровцами. Однако такие обращения могут быть также попыткой просто удержаться в медийном пространстве, рассказала российский политический аналитик Ольга Курносова в интервью ТСН.

«Сейчас ситуация у Пригожина очень тяжелая и с военной точки зрения, потому что заключенные заканчиваются. Соответственно, непонятно, откуда им брать новых добровольцев – то ли из Африки везти, то ли из Сирии. Кого брать в России – они не понимают. Поэтому приходится что-то такое изображать, чтобы не уходить из медийного пространства», – отмечает Курносова.

Она пояснила, что Пригожин старается изо всех сил быть на слуху. Потому что если он и его ЧВК «Вагнера» исчезнут из медийного пространства, то фактически закончится и история этой ЧВК.

Напомним, ЧВК «Вагнера» ранее выпустила видео, в котором призывает солдат НАТО вступать в свои ряды. В ролике цинично обвиняют «во всех грехах мира» Соединенные Штаты Америки и отмечают, что якобы сейчас «с США борется лишь одна страна – Россия».

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