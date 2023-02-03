Майор запаса ВСУ: В Беларуси могут устроить провокации против Польши и Литвы 3.02.2023, 18:15

Россия уже завезла «Искандеры» и «Кинжалы».

Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ отметил, что на границе с Польшей и Литвой возможны определенные провокации.

Такое мнение он высказал в эфире «Еспресо».

«Что касается Беларуси, россияне завезли туда «Искандеры», также несколько месяцев там летает МиГ-31К с «Кинжалами», которые являются теми же «Искандерами» только воздушного базирования. Противник скорее всего не будет совершать наступление по суше, потому что мы там построили очень хорошо оборону и врагу невозможно будет пройти те места.Однако, провокации, особенно воздушные, противник 100% будет делать. Это и С-300, и С-400, а также «Искандеры», которые они уже завезли в Беларусь. Можно ожидать, что это будут ракетные обстрелы с белорусской территории», – пояснил военный аналитик.

Алексей Гетьман добавил, что возможны определенные провокации на границе с Польшей и Литвой.

«Может поэтому, в Польшу заехала Первая пехотная дивизия США, сколько прибыло трудно сказать, но эта дивизия имеет в своем составе 20 тысяч человек и 800 единиц техники. Они приехали на всякий случай, если будут какие-то провокации с белорусской территории в сторону Польши с целью вовлечения Беларуси в эту войну, и Путин мог бы сказать, что это европейская почти мировая война», - сказал Гетьман.

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