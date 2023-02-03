Силы обороны Украины уничтожили «Стугнами» две БМП и грузовик россиян

Силы обороны Украины уничтожили «Стугнами» две БМП и грузовик россиян1
- 3.02.2023, 18:27
Видеофакт.
Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины из противотанкового ракетного комплекса «Стугна» попали в грузовик с боеприпасами российских оккупантов. От пожара пострадала и боевая машина находившейся рядом пехоты.
Об этом подразделение сообщило в своем Телеграмм-канале, обнародовав соответствующее видео, снятое с монитора оператора ПТРК. 46-я бригада воюет в районе Соледара.
И ещё один горячий привет от "Стугны" https://t.co/Ek4dkFaKDX #RussianUkrainianWar #46оамбр #всу pic.twitter.com/aLSBemCU8L— Necro Mancer (@666_mancer) February 3, 2023
В свою очередь воины отряда специального назначения «Омега М2» Национальной гвардии Украины противотанковой управляемой ракетой «Стугна» в Донецкой области уничтожили вражескую БМП-3.
Донецкая обл., российская БМП-3, есть попадание https://t.co/xSvjbOgsEG #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/Yb60CS76ED— Necro Mancer (@666_mancer) February 3, 2023