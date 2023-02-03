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Силы обороны Украины уничтожили «Стугнами» две БМП и грузовик россиян

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  • 3.02.2023, 18:27
Силы обороны Украины уничтожили «Стугнами» две БМП и грузовик россиян

Видеофакт.

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины из противотанкового ракетного комплекса «Стугна» попали в грузовик с боеприпасами российских оккупантов. От пожара пострадала и боевая машина находившейся рядом пехоты.

Об этом подразделение сообщило в своем Телеграмм-канале, обнародовав соответствующее видео, снятое с монитора оператора ПТРК. 46-я бригада воюет в районе Соледара.

В свою очередь воины отряда специального назначения «Омега М2» Национальной гвардии Украины противотанковой управляемой ракетой «Стугна» в Донецкой области уничтожили вражескую БМП-3. 

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