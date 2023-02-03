Белый дом: Спортсмены из Беларуси и РФ могут выступать только под нейтральным флагом 3.02.2023, 18:36

США поддержали ограничения для белорусских и российских спортсменов на Олимпиаде и других соревнованиях

Руководство США выступает однозначно против выступления российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях под собственными официальными флагами, в том числе на Олимпийских играх. Как пишет zerkalo.io, oб этом заявила на брифинге 2 февраля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По мнению администрации президента США, на российских и белорусских спортсменов и спортивные организации должны быть наложены серьезные ограничения.

— Мы должны заставлять Россию нести ответственность за жестокую, варварскую войну, которую ее войска ведут против Украины, — сказала Карин Жан-Пьер. — Как часть этого процесса, США поддержали отстранение России и Беларуси, требование к их национальным подразделениям международных спортивных организаций убрать лиц, тесно связанных с властями РБ и РФ, в том числе чиновников, с позиций, влияющих на международные спортивные федерации, таких как руководство национальными спортивными комитетами, поддержали национальные и международные организации в вопросе приостановки транслирования соревнований в России и Беларуси.

Администрация Байдена придерживается позиции, что выступать на Олимпиаде спортсмены из РБ и РФ могут исключительно от себя лично, они не должны быть никак связаны с государством.

— В случаях, если спортивные организации и организаторы спортивных мероприятий, такие как Международный олимпийский комитет, решают допустить к участию спортсменов из России и Беларуси, должно быть абсолютно ясно, что они не представляют российское или беларусское государство. И использование российского и белорусского флагов, гербов и гимнов должно быть запрещено, — заявила она.

Тем временем Польша, как и обещала, собирает коалицию стран для выработки совместной позиции по этому вопросу. Министр спорта и туризма Камиль Бортничук 3 февраля заявил, что 10 февраля запланирована встреча министров спорта 40 стран Европы и других регионов, по итогам которой будет сделано общее заявление против участия представителей России и Беларуси в Олимпийских играх.

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